2018-11-03T21:28:00+03:00
Происшествия

Саратовские росгвардейцы вынесли беспомощную женщину из горящей квартиры

Ночной пожар мог унести жизни шести человек
Екатерина СеменоваТимур Гадеев
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Старшина Алексей Богдалов и старший сержант Анатолий ВасильевСтаршина Алексей Богдалов и старший сержант Анатолий Васильев
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Ночью 2 ноября в Саратове загорелся двухэтажный дом. Пожар начался около полуночи на улице Тараса Шевченко, в Октябрьском районе.

В этот момент наряд вневедомственной охраны полиции патрулировал близлежащие улицы. Старшина Алексей Богдалов и старший сержант Анатолий Васильев заметили, что на первом этаже ветхого здания пылает квартира.

Росгвардейцы сразу вызвали пожарных и «скорую помощь», но сами не остались в стороне. До прибытия огнеборцев они вошли в горящий дом и на руках вынесли пожилую женщину. Самостоятельно бабушка передвигаться не могла.

На улице сотрудники Росгвардии оказали ей первую медицинскую помощь. После этого они организовали оцепление вокруг горящего дома, обеспечив его охрану.

Пожарные спасли из огня еще четырех человек, в том числе инвалида из квартиры на втором этаже. Его также вынесли на руках и оказали медицинскую помощь.

Всего из дома были эвакуированы шестеро жильцов.

Пожар удалось потушить лишь спустя три четверти часа. На месте работали 28 пожарных, а также Росгвардия, медики «скорой помощи», специалисты газовой службы.

Уже не в первый раз саратовские росгвардейцы спасают людей на пожаре. Например, 1 апреля старший прапорщик Алексей Казаков и прапорщик Андрей Мягков вывели из горящего дома в Агафоновке сильно обгоревшего мужчину. А 31 августа они же вывели 57-летнего мужчину, вынесли пожилую беспомощную женщину и спасли привязанную собаку в горящем доме на 2-й Садовой.

Старший прапорщик Алексей Казаков и прапорщик Андрей Мягков

Старший прапорщик Алексей Казаков и прапорщик Андрей Мягков

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