2019-07-12T16:08:32+03:00
Происшествия

В Саратове росгвардеец и водитель потушили горящий автобус

Перед этим пассажиры были эвакуированы
Екатерина Семенова
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Фото: Управление РосгвардииФото: Управление Росгвардии
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В Саратове загорелся автобус.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось на улице Мясницкая.

Салон автобуса маршрута №2Д вспыхнул во время движения. Ставший очевидцем пожара сотрудник Росгвардии Виталий Кочетков сказал об этом водителю, и вместе они эвакуировали пассажиров.

Виталий Кочетков

Виталий Кочетков

Также они ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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