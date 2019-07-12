В Саратове росгвардеец и водитель потушили горящий автобус
Перед этим пассажиры были эвакуированы
Фото: Управление Росгвардии
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В Саратове загорелся автобус.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось на улице Мясницкая.
Салон автобуса маршрута №2Д вспыхнул во время движения. Ставший очевидцем пожара сотрудник Росгвардии Виталий Кочетков сказал об этом водителю, и вместе они эвакуировали пассажиров.
Виталий Кочетков
Также они ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU