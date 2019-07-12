В Саратове росгвардеец и водитель потушили горящий автобус

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-12T16:08:32+03:00

Перед этим пассажиры были эвакуированы

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В Саратове загорелся автобус.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось на улице Мясницкая.

Салон автобуса маршрута №2Д вспыхнул во время движения. Ставший очевидцем пожара сотрудник Росгвардии Виталий Кочетков сказал об этом водителю, и вместе они эвакуировали пассажиров.

Виталий Кочетков

Также они ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU