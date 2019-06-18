В аэропорту Саратова МАЗ врезался в самолет Embraer

В Саратове на минувшей неделе случилось ЧП в аэропорту. Как стало известно «КП-Саратов» от собственного источника, ночью 13 июня автомобиль МАЗ с подъемной платформой врезался в борт самолета Embraer авиакомпании S7 Airlines.

Инцидент произошел около 2:00 во время разгрузки багажа рейса №213 Домодедово — Саратов. Пассажиров в этот момент в салоне не было, поэтому обошлось без пострадавших. Однако оказалась повреждена обшивка воздушного судна.

Кроме того, компания S7 Airlines вынуждена была отложить рейс №214 Саратов — Домодедово, вылет которого по графику запланирован на пять часов утра. Людей распределили по другим рейсам.

Утром 13 июня сообщение о происшествии передали инспектору линейного пункта полиции на транспорте. Была организована проверка, составлен протокол по факту нарушения требований в области транспортной безопасности.

При этом в транспортной полиции заявили, что не знают о данном случае, якобы такая информация к ним не поступала.

Однако в Южном СУ СКР на транспорте подтвердили факт ЧП.

- В Южное следственное управление на транспорте СК РФ сообщение об инциденте поступило. Однако проведение проверки находится в компетенции транспортной полиции, — рассказала «КП-Саратов» следователь контрольно-следственного отдела Анна Терземан.

По данным источника «Комсомолки», автомобилем МАЗ управлял 34-летний водитель Николай Рузайкин, который работает машинистом аэропорта Саратова, ранее не судим.

В АО «Саратовские авиалинии» получить комментарий не удалось, так как на телефонные звонки там не отвечают. Сейчас компания находится в процессе массового увольнения сотрудников. Так, было заявлено, что в центр занятости населения направили уведомление о сокращении в ближайшее время почти 400 человек. Проблемы у АО начались с аннулирования сертификата эксплуатанта после авиакатастрофы 11 февраля 2018 года в Подмосковье, когда разбился самолет Ан-148.

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