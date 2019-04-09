В саратовском аэропорту при взлете задымился самолет с 99 пассажирами
В аэропорту Саратова экстренно сел задымившийся самолет авиакомпания ЗАО «ЮТэйр».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ОАО «Саратовские авиалинии», ЧП случилось в 8:12 по местному времени.
- Экипаж воздушного судна ЯК-42Д авиакомпании ЗАО «ЮТэйр», совершавший рейс по маршруту Саратов — Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета, — говорится в комментарии компании.
Капитан судна принял решение не подниматься в небо, а вырулил на стоянку.
Самолет ЯК-42Д должен был совершить рейс ПП-9725 из Саратова в Сургут. На борту находились 99 пассажиров.
- Все они благополучно доставлены обратно в аэровокзал. Люди ожидают резервный борт, точное время отправки пока не известно, — отметили в ОАО «Саратовские авиалинии».
На онлайн-табло аэропорта обозначено новое время вылета: 13:50.
Сейчас ведется проверка, аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются.
ИСТОЧНИК KP.RU