В саратовском аэропорту при взлете задымился самолет с 99 пассажирами

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-09T11:39:14+03:00

Воздушное судно должно было лететь в Сургут

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Саратова экстренно сел задымившийся самолет авиакомпания ЗАО «ЮТэйр».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ОАО «Саратовские авиалинии», ЧП случилось в 8:12 по местному времени.

- Экипаж воздушного судна ЯК-42Д авиакомпании ЗАО «ЮТэйр», совершавший рейс по маршруту Саратов — Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета, — говорится в комментарии компании.

Капитан судна принял решение не подниматься в небо, а вырулил на стоянку.

Самолет ЯК-42Д должен был совершить рейс ПП-9725 из Саратова в Сургут. На борту находились 99 пассажиров.

- Все они благополучно доставлены обратно в аэровокзал. Люди ожидают резервный борт, точное время отправки пока не известно, — отметили в ОАО «Саратовские авиалинии».

На онлайн-табло аэропорта обозначено новое время вылета: 13:50.

Сейчас ведется проверка, аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются.

ИСТОЧНИК KP.RU