Толпа агрессивных пьяных женщин зарезала мужчину в Саратове

Сделал замечание и погиб – в ночь на субботу в центре Саратова разыгралась трагедия. Как слишком часто бывает, человека зарезали в драке, причем, разыгравшейся на пустом месте.

Итак, ночной Саратов, круглосуточный магазин на улице Серова. Примечательно, что улица имени героя Советского Союза достаточно короткая, магазинов там мало, круглосуточных тем более. Правда, есть один, специализирующийся – совпадение? – на торговле алкоголем, но официально он закрыт ночью.

Тихая улица Серова в центре Саратова. Скрин "Яндекс. Карты"

Компания пьяных девушек, находясь в магазине, видимо, вела себя не слишком прилично, раз вызвала недовольство еще одного посетителя. 27-летний мужчина заметил, что одна из дам швырнула на пол мусор – пачку от сигарет. Гражданин сделал девушкам замечание, которое тем явно не понравилось.

Завязалась словесная перепалка, и одна из девушек оскорбила мужчину. Настолько, что тот в порыве гнева плеснул в нее пивом.

После этого обе стороны конфликта вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения.

- Агрессивные девушки стали наносить молодому человеку удары. Не осознавая степени опасности возникшей угрозы, мужчина продолжал выяснять с ними отношения. В этот момент одна из девушек нанесла ему ножом один удар в область спины, – сообщает СУ СКР Саратовской области официальную версию.

Прибывшие к месту разборок приятели потерпевшего, срочно отвезли его в больницу. Врачи сделали экстренную операцию, но спасти мужчину не смогли. Было установлено, что причиной смерти стало проникающе колото-резаное ранение груди с повреждением правого легкого.

Задержать подозреваемых удалось бойцам Росгвардии. Они прочесали окрестности и заметили компанию девушек на одной из близлежащих улиц.

Оперативно было возбуждено уголовное дело по статье: «Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Той девушке, которую подозревают в нанесении смертельной раны, всего 23 года, а наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Новость вызвала бурную реакцию в СМИ и соцсетях. При этом читатели возмущены именно агрессивностью женщин. Впрочем, в Саратове подобные случаи не редки.

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