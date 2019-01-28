Под Саратовом женщина не дождалась мужчину из магазина и зарезала его

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-28T14:26:57+03:00

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В Саратовской области осудили 44-летнюю Светлану Соловьеву. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Вечером 10 июня 2018 года у себя дома в одном из сел Турковского района женщина пила вместе с приятелями спиртное. Во время застолья она поругалась со своим 39-летним сожителем. Поводом для ссоры стала претензия мужчины, что во время похода в магазин гражданка не дождалась его и ушла домой одна, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время конфликта злоумышленница схватила со стола нож и ударила им возлюбленного один раз в живот. Его госпитализировали, но через десять дней, 20 июня, он умер в больнице.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стало проникающая колото-резаная рана брюшной стенки слева.

Соловьеву приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

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