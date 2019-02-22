В Саратове женщина зарезала сожителя за постоянное пьянство

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-22T10:21:00+03:00

Он вернулся после очередного застолья и начал ругаться

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В Заводском районе Саратова будут судить 43-летнюю женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ее обвиняют в убийстве сожителя.

Она вместе с 45-летним мужчиной проживала в коммунальной квартире по 1-му Кавказскому тупику. В ночь с 11 на 12 января они устроили совместное застолье на общей кухне с четырьмя другими жильцами.

В разгар празднования женщина ушла спать, а ее сожитель остался. Он вернулся лишь утром и начал шуметь, будучи пьяным, а также оскорблять женщину нецензурными словами.

Гражданка разозлилась, высказала ему накопившиеся обиды, а также недовольство его разгульным образом жизни и постоянным пьянством.

В ответ на это мужчина лег спать, проигнорировав женщину. Тогда она достала нож и один раз ударила его в шею. Увидев, что он перестал подавать признаки жизни, гражданка вызвала «скорую помощь» и полицию.

После задержания злоумышленница признала вину и была арестована. Дело направлено прокурору для дальнейшей передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU