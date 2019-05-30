2019-05-30T12:04:22+03:00
Общество

В Саратове женщина зарезала сожителя, чтобы защитить свою репутацию

Она признала вину и была отправлена под арест [видео]
Екатерина Семенова
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В Саратове женщина зарезала сожителя ударом ножа.

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В Ленинском районе Саратова арестована 48-летняя женщина, подозреваемая в убийстве сожителя.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», 26 мая гражданка распивала спиртное у себя дома на улице Измайлова.

- Потерпевший прилег на диван и стал высказывать своей даме претензии относительно ее легкомысленного поведения и поддержания отношений с другими мужчинами. Женщина посчитала, что прозвучавшие в ее адрес оскорбления наносят невосполнимый урон ее репутации. Для восстановления справедливости взяла со стола нож и нанесла сожителю удар ножом в область груди, — рассказали в СУ СКР региона.

Несмотря на то, что мужчина скончался, женщина продолжила пьянствовать. Труп обнаружили соседи по коммуналке, которые вызвали медиков.

Экспертиза установила, что смерть наступила от колото-резаного ранения груди.

Женщина признала вину и была отправлена под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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