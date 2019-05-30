В Саратове женщина зарезала сожителя, чтобы защитить свою репутацию
В Саратове женщина зарезала сожителя ударом ножа.
В Ленинском районе Саратова арестована 48-летняя женщина, подозреваемая в убийстве сожителя.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», 26 мая гражданка распивала спиртное у себя дома на улице Измайлова.
- Потерпевший прилег на диван и стал высказывать своей даме претензии относительно ее легкомысленного поведения и поддержания отношений с другими мужчинами. Женщина посчитала, что прозвучавшие в ее адрес оскорбления наносят невосполнимый урон ее репутации. Для восстановления справедливости взяла со стола нож и нанесла сожителю удар ножом в область груди, — рассказали в СУ СКР региона.
Несмотря на то, что мужчина скончался, женщина продолжила пьянствовать. Труп обнаружили соседи по коммуналке, которые вызвали медиков.
Экспертиза установила, что смерть наступила от колото-резаного ранения груди.
Женщина признала вину и была отправлена под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU