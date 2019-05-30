Вячеслав Максюта: Безграмотные идеи министерства спорта Саратовской области требуют денег

Член Общественной палаты Саратова и известный силач Вячеслав Максюта прокомментировал «КП-Саратов» свое обращение к губернатору Радаеву насчет тренажеров для подготовки к сдаче ГТО за 48 млн рублей, которые закупает региональное министерство спорта.

В письме к главе региона Максюта напоминает, что заявку подал ГАУ «Физкультурно-спортивный центр «Урожай», а поставлять тренажеры будет ООО «ТГР» из Москвы.

- Этот подрядчик и вызывает наши опасения. Мы хотим понимать, будет ли оно (спортивное оборудование — прим. ред) отвечать современным стандартам, требованиям безопасности, будет ли возможность для занятий на нем гражданам с различным уровнем физической подготовки, — пишет Максюта от лица спортивной общественности Саратовской области.

Он просит губернатора помочь с предоставлением фото и визуализации поставляемого оборудования для его оценки со стороны экспертов.

В обращении к главе региона он напоминает о площадке в ФОКе «Звездный», там забыли про фланцы для стоек тренажеров и закопали их ниже стандартного уровня, таким образом она превратилась в «площадку для карликов».

Благодаря общественникам исправили ситуацию, но, как пишет Максюта в своем Instagram, опять за очередные бюджетные средства.

Силач уверен, что заниматься на новом, заказанном оборудовании никто не будет.

- В России нет еще ни одной площадки с тренажерами подобного описания. Конечно же, они существуют, но их еще пока никто не додумался купить. Во-первых, из-за неподъемной цены, а во-вторых, из-за невозможности всеобщего применения.

В этом тендере просматривается коррупция, ведь там прописаны уличные тренажеры с изменяемой нагрузкой в виде одного целого груза, который двигается по направляющей.

Производит эти тренажеры всего одна организация в России, но пока она еще не поставила их ни на одну площадку РФ, — пишет силач в своем блоге.

Площадка перед ФОКом «Звездный»Фото: Михаил ЕГОРОВ

В своем блоге он также задается вопросом, как долго будут тратиться бюджетные деньги «на безграмотные идеи нашего министерства спорта Саратовской области».

В комментарии корреспонденту «КП-Саратов» Вячеслав Максюта заметил, что минспорта дал ему ответ через СМИ, что там очень рады, что из спортсменов и общественников собирается экспертная группа. Однако, по их заверениям, закупка сделаны законно. Тендер отменять они не стали.

- Я обратился к губернатору с просьбой предоставить фото или хоть какую-то визуализацию тех тренажеров, которые хотят поставить. Мой вопрос состоял именно в этом, конкретику мне никто пока не предоставил, — говорит Максюта.

Он сказал, что доведет дело до конца, но сейчас еще ждет, что ему все-таки ответят, дадут ли фото тех тренажеров, которые собираются поставить.

Напомним, «КП-Саратов» уже обращала внимание на особенности распоряжения бюджетными деньгами министерства спорта Саратовской области.

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