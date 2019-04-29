За счет населения Саратовской области спонсируются команды-неудачники

В большинстве игровых видов спорта подходит время подведения итогов сезона. В Саратовской области, где власти стенают по поводу недофинансирования практически по всем статьям расходов, на спорт не забывают выделять средства.

Это хорошо, в тренде поставленных президентом Путиным задач по оздоровлению нации, тем более, что средства не «распиливаются» между спортивными функционерами и их властными покровителями, а содействуют развитию спорта в регионе. В этом, корреспонденты «КП-Саратов» были уверены, когда начали анализ распределения средств областного бюджета, т. е. налогоплательщиков, между ведущими игровыми командами региона.

Эффективность — главный показатель и критерий, количество выделенных бюджетных средств связано с минувшими и текущими достижениями, спортивным результатами клубов.

Вот по этому поводу у болельщиков, губернатора Валерия Радаева и контролирующих органов должно сегодня возникнуть немало вопросов.

Как видно из анализа, который провели корреспонденты «КП-Саратов», деньги дают в основном тем, кто проигрывает, а еще тем, кто имеет хорошие связи в верхах, в руководстве области. Возможно, второе даже важнее, чем спортивный результат. Эти выводы — результат наблюдений в ходе распределения грантов между командами.

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Министерство молодежной политики и спорта на минувшей неделе опубликовало извещение о розыгрыше очередных грантов для команд в игровых видах спорта. К тому, что таким образом напрямую раздаются деньги из областного бюджета в конкретные клубы, давно ни для кого не секрет. Кто может выставить заявку на этот грант в рамках лиги ВТБ по баскетболу, кроме «Автодора»? Или в чемпионате РФ по пляжному футболу, кроме «Дельты»? Может, есть кто-то от Саратовской области в ПФЛ кроме «Сокола»? Или в первой лиге по волейболу, кроме «Энергетика»? Областные чиновники в таком незатейливом виде просто раздают условные пачки денег избранным командам, точнее их менеджерам. Кому и сколько достанется — зависит от разных факторов.

Если команды выигрывают и побеждают, их надо поддерживать, а если проигрывают и спускают деньги населения области в дренаж, то пусть сами тогда как-нибудь убеждают спонсоров и продолжают играть. Это нормальный естественный отбор.

Однако, если к некоторым командам неровно дышит руководство области, или, возможно, от многомиллионных бюджетных рек поступающих в такие клубы обратно к заинтересованным чиновникам текут полноводные ручейки «откатных» финансов — чего же не профинансировать такие «успешные» проекты. Неважно, какие у них спортивные результаты.

Смотрите, что получили и получат саратовские команды.

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Конечно, у них есть спонсоры, более или менее щедрые. И эти деньги никто из областных спортивных команд в добровольном виде не афиширует. Умение выпрашивать и зарабатывать деньги — отдельная тема, и там спортивный результат может быть не связан напрямую с успехами в турнирах.

Однако вот выделение грантов из облбюджета с этим связано напрямую, и это не могут игнорировать болельщики, и не должны игнорировать чиновники.

Баскетбольный «Автодор», это флагман саратовского спорта, а его президент Владимир Родионов — безоговорочный авторитет, не только в баскетболе. При этом результат в только что завершившемся для «Автодора» сезоне самый провальный за всю историю команды в Лиге ВТБ — 11 место.

Да, в прошлом году были и плей-офф и Еврокубки, и рекордное пятое место в Лиге ВТБ. За это «Автодору» выдали 120 млн из областного бюджета, вместо 85,5 млн в прошлом сезоне.

Но сейчас за какие заслуги и достижения команде в ближайшее время обещано еще 75 млн? За самый худший результат в истории? За игру молодых и талантливых Михайловского, Петенева и Квитковских в основном составе? Губернатор Радаев часто бывал на матчах «Автодора» и не мог не проникнуться атмосферой. Стоит ли она этих миллионов?

И еще информация по «Автодору» — в 2018 году Лига ВТБ традиционно опубликовала бюджеты клубов. К слову, больше такого нет ни в одном российском турнире. Так вот, у саратовской команды в 2017-2018 годах самый скромный из всех участников Лиги показатель – 169,77 млн рублей. Фактически, болельщики «Автодора» и те, кто даже не подозревает о его существовании, но является налогоплательщиком в Саратовской области, в сезоне 2018-19 оплатили более, чем прошлогодний бюджет клуба.

Второй, еще более вопиющий пример неэффективного расходования бюджетных средств — женский волейбольный «Протон-Саратов». На матчах команды также часто бывал губернатор Радаев.

Если в «Автодоре» всю ответственность традиционно берет на себя президент Родионов, и своими заслугами в прошлом может компенсировать отчасти нынешние провалы, то в «Протоне-Саратов» даже с этим беда.

Власти решили в прошлом году избавиться всеми способами от прежнего руководства клуба «Протон-БАЭС», вместе с ними отделались и от большинства сильных игроков. Чтобы не потерять место в Суперлиге судорожно слепили подобие команды и, «профукав» игры в Кубке России и Еврокубке, заявились в чемпионат под прикрытием чужих заслуг и достижений. В результате — вообще ни одной победы в регулярном розыгрыше, последнее место «девочек для битья» и необходимость защищать право в следующем сезоне выступать в Суперлиге, а не съехать на уровень вниз.

Региональный министр спорта Александр Абросимов считает, что все идет по плануФото: Александр Уриевский

Команда «Протон-БАЭС» в прошлом сезоне стала бронзовым призером Кубка России и вошла в топ-6 лучших женских волейбольных команд страны, получив 59,5 млн из бюджета. Новодел от областных чиновников и региональной федерации волейбола «Протон-Саратов» получил в ходе нынешнего провального сезона 43,5 млн рублей и сейчас претендует еще на 50 млн! За что? Очень хотелось бы услышать объяснения министра спорта и может быть более высокого начальства, на каких основаниях так легко разбрасываются десятки миллионов рублей на проекты с нулевой, и даже отрицательной эффективностью.

Есть команды, которые оправдывают вложения.

Прибавил в бюджетном финансировании футбольный «Сокол», и это по праву — команда реально борется с московским «Торпедо» за первое место в группе «Центр» ПФЛ. Футбол — спорт №1 в стране. И где-то №3 в Саратовской области.

Гандбольный «СГАУ-Саратов» тоже немало вытряс нервов из соперников и денег из облбюджета — с 41 млн в прошлом сезоне увеличил финансирование до 55 млн. В противостоянии с «Чеховскими медведями» в ¼ финала чемпионата России в этом году победу добыть будет сложно, но команду нельзя упрекнуть в том, что она зря ест хлеб местных налогоплательщиков. Президент клуба традиционно был силен в лоббировании денег в облдуме и диалогов в личных встречах с губернатором, что немаловажно.

Более чем в два раза увеличила финансирование пляжно-футбольная «Дельта». Заслуга и в прошлогоднем финале и в упорной борьбе за бронзу INTERCUP 2019, а главное в ярком перфомансе посреди Саратова. За тонны песка и футбольные матчи на центральной площади города, которые посещал, кстати, и губернатор Радаев, можно накинуть 24 млн в этом году, посчитали в Минспорта.

Все тускло у хоккейного «Кристалла», финансирование от Минспорта ушло в другие виды. Трусы не играют в хоккей.

Обращает на себя внимание рост бюджетных миллионов на счету волейбольного мужского «Энергетика». Команда, как и женский «Протон-Саратов», обретается на дне турнирной таблицы, но не в Суперлиге, а в первой, где играют даже любительские коллективы. И, несмотря на это, бюджетных денег у «Энергетика» больше, чем у мини-футбольной «Волги», которая статусом выше и борется в Высшей лиге. Может быть, потому, что президент «Энергетика» и его главный тренер Анатолий Годаль является по совместительству президентом областной федерации волейбола, через которую идет финансирование «Протона-Саратов». Как уже говорилось, суммы бюджетного финансирования там выросли на десятки млн рублей, несмотря на провальный результат.

- Не все решается деньгами, — повторил на брифинге 25 апреля губернатор Радаев мысль, ранее высказанную его коллегами.

Соглашаясь с ним, корреспонденты «КП-Саратов» надеются услышать ответы, как же все-таки выделены серьезные деньги для некоторых неудачливых саратовских спортивных команд, и по какому принципу.