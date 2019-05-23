Считаем расходы на профессиональные спортивные команды в Саратове

Министерство молодежной политики Саратовской области опровергло расчеты «КП-Саратов» о суммах средств, выделенных из областного бюджета спортивным командам региона.

При этом представленные министерством данные цифры «Комсомолки», наоборот, подтверждают. А из них следует, что в этом году чиновники выделяют самые большие средства командам, которые либо заметно потеряли прошлогодние позиции, либо вообще оказались на последнем месте в своих турнирах.

После публикации о затратах областного бюджета на спорт и их распределении между клубами в редакцию «КП-Саратов» пришло письмо из ведомства Александра Абросимова. Стоить отметить, что подписано оно было «министерством спорта», свой автограф сам министр под этим текстом не поставил.

В тексте говорится, что финансовая поддержка правительством области клубов по игровым видам спорта сохраняется на уровне прошлого сезона, а также ни у одной команды, включая ХК «Кристалл», не происходит снижения бюджетного финансирования, по сравнению с прошлым годом. Это подтверждает руководитель областной федерации хоккея Вячеслав Наталичев.

- С тем, что в публикации от 29.04.2019 года приведены неверные данные, согласны и руководители других профессиональных клубов: президент пляжного футбольного клуба «Дельта» Сергей Кормилицын, директор ПФК «Сокол» Алексей Потапов и исполнительный директор ГК «СГАУ-Саратов» Алексей Коротов, — утверждается в тексте.

Необходимо прояснить важную особенность подсчетов, с которой, полагаем, все вышеперечисленные специалисты согласятся. Считать бюджетные деньги по годам — обычная практика чиновников. Спортивные клубы верстают бюджеты на сезон, который ни у кого из них не стартует в январе и не заканчивается в декабре. Соответственно, и цифры отчетов для общественности логично представлять именно по сезонам, т. е. с начала осени до начала лета.

В эту схему укладываются практически все команды, кроме, может быть, пляжного футбола, где весь сезон в России играют летом. Тем не менее и финансирование «Дельты» мы рассмотрели через призму сезонности, условно разделив его на осень-весну.

Еще одним важным критерием подсчета финансирования именно по сезонам можно считать то, что по его окончании команды очень часто серьезно обновляют состав и даже меняют тренерский штаб. К примеру, гандбольный «СГАУ-Саратов» игр 2018-2019 годов совсем не сравним с этой же командой предшествующего сезона, а баскетбольный «Автодор» на 90% обновился вместе с тренерами. Не говоря уже о женском-волейбольном «Протоне», который вообще оказался другим клубом и командой под прикрытием прежнего бренда.

Вместе с этим и с оценкой достигнутых результатов меняется бюджетное финансирование, списки спонсоров и многое другое. Поэтому логичнее подсчитывать деньги по сезонам, а не по календарным годам.

Вот данные, которые прислало в ответ на запрос «КП-Саратов» региональное министерство спорта. Несмотря на то, что ответ дан 8 мая, в нем не учтены гранты от 25 апреля и 6 мая 2019 года.

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Кто желает лично подсчитать все выделенные командам гранты, может проверить публикации о них на сайте Минспорта:

- 21 марта, 10 мая, 14 августа, 2 ноября, 4 декабря, 21 декабря 2017 года;

- 23 января, 29 января, 1 февраля, 2 марта, 7 марта, 22 мая, 4 июня, 8 августа, 27 сентября, 11 октября, 15 ноября, 30 ноября, 14 декабря 2018 года;

- 31 января, 25 апреля, 6 мая 2019 года.

Единственная неточность в цифрах по сезонам, допущенная ранее в статье от 29 апреля, исправлена. Хоккейный «Кристалл» на тот момент в сезоне 2018-19 получил 23, а не 26 млн рублей. Впрочем, уже 6 мая Минспорт разыграл отдельный грант для этой хоккейной команды, как раз на 3 млн. Будем считать, наша публикация о снижении финансирования хоккея внесла свою лепту в выделение этих денег.

В чем недостоверность данных, о которой пишет в адрес «КП-Саратов» региональный Минспорт, опираясь на руководителей команд, не ясно. Отметим, руководство волейбольного «Протона-Саратов» и баскетбольного «Автодора» не поучаствовало в этом импровизированном опросе министерства.

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Цифры министерства по годам, разложенные на сезоны, полностью подтверждают выводы «КП-Саратов» — самые большие деньги получают самые «жирные» аутсайдеры. Причем большую часть бюджетных средств чиновники выделяют этим командам уже после того, когда они проиграли все, что могли. Речь в первую очередь идет о баскетбольном «Автодоре» и волейбольном «Протоне-Саратов». По объявленным 25 апреля грантам им выделили 75 и 50 млн рублей соответственно.

При этом «Автодор» в сезоне 2017-18 поставил личный рекорд — стал пятым в Лиге ВТБ и получил тогда «всего» 85,5 млн рублей из областного бюджета. В завершившемся недавно сезоне 2018-19 получилось занять только 11 место, но клуб «привлек» уже 195 млн бюджетных средств. Причем последний грант, напомним, был объявлен 25 апреля, когда с турнирной судьбой и с роспуском состава «Автодора» было уже все ясно.

Если баскетбольное детище Владимира Родионова может оправдаться, что в этом году вывело несколько молодых и перспективных воспитанников местной школы на уровень российской Лиги ВТБ, то в волейбольном «Протоне-Саратов» нет своих Михайловских-Петеневых-Квитковских. Там вообще никого нет — сооружавшуюся наспех в течение сезона команду сейчас распустили полностью, несмотря на уверения руководства региональной волейбольной федерации и Минспорта, что эта команда проигрывает сегодня все, но будет наигрываться на следующий сезон. Однако за счет саратовских налогоплательщиков и избирателей правительство области не постеснялось выделить этому в прямом смысле «пустому месту» сразу 50 млн рублей, точно после проигрыша чемпионата Суперлиги!

Про женский волейбольный «Протон-Саратов» в части чиновничьих причуд вообще стоит говорить отдельно, столько на его примере выползло за сезон странностей, как со стороны чиновников, так и поддерживаемых ими спортфункционеров.

К примеру, буквально вчера, 22 мая, замминистра спорта Андрей Абрашин заявил, что на прежний клуб, «Протон-БАЭС», в сезоне 2017-18 выделено более 130 млн рублей из бюджета за счет грантов. При этом из официальных ответов Минспорта в «КП-Саратов» видно, что даже за все три последних сезона суммарно «Протон-БАЭС» таких денег из бюджета не получал.

А еще в новую женскую волейбольную команду «Протон-Саратов» пригласили обратно тренера Юрия Маричева, который проиграл более десятка матчей подряд в начале сезона и был за это смещен с поста.

«КП-Саратов» продолжит следить за манипуляциями с бюджетными миллионами чиновников областного правительства, конкретно — министерства молодежной политики и спорта.