Саратовский силач возмутился площадкой для карликов-кроссфитеров
Сегодня, 4 апреля, на заседании комиссии саратовской Общественной палаты обсудили дефекты площадки для воркаута перед спортивным комплексом «Звездный».
Слово взял саратовский силач Вячеслав Максюта.
- Мы часто задаем вопрос министерству спорта, чтобы сделали нормально площадку. На ней невозможно заниматься — вкопали на семь сантиметров ниже, чем она должна быть. Пообещали решить эту проблему, но ситуация уже два года не меняется. Решится ли вопрос — можем ли мы занимать площадку функционального многоборья? Там сейчас могут только карлики-кроссфитеры заниматься, — подытожил он.
Первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин сказал, что уже собирали заседание с директором ФОКа, определили источники финансирования, фронт работ. Как только погода позволит, начнется благоустройство территории.
ИСТОЧНИК KP.RU