Саратовский силач возмутился площадкой для карликов-кроссфитеров

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-04T11:54:40+03:00

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Сегодня, 4 апреля, на заседании комиссии саратовской Общественной палаты обсудили дефекты площадки для воркаута перед спортивным комплексом «Звездный».

Слово взял саратовский силач Вячеслав Максюта.

- Мы часто задаем вопрос министерству спорта, чтобы сделали нормально площадку. На ней невозможно заниматься — вкопали на семь сантиметров ниже, чем она должна быть. Пообещали решить эту проблему, но ситуация уже два года не меняется. Решится ли вопрос — можем ли мы занимать площадку функционального многоборья? Там сейчас могут только карлики-кроссфитеры заниматься, — подытожил он.

Первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин сказал, что уже собирали заседание с директором ФОКа, определили источники финансирования, фронт работ. Как только погода позволит, начнется благоустройство территории.

ИСТОЧНИК KP.RU