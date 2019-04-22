Владелец «Саратовских авиалиний» Евстафьев пустил самолеты под ковш экскаватора

Саратовские общественники ищут пути спасения самолетов компании «Саратовские авиалинии» от уничтожения. Эта авиакомпания лишилась лицензии на полеты после катастрофы своего АН-148 в Подмосковье в феврале 2018 года. Тогда погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

После этого компания начала распродавать воздушные суда.

Напомним, сегодня появилось видео разрушения самолета Як-42 экскаватором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/704584" frameborder="0"></iframe> Крушат самолет.

Как рассказал «КП-Саратов» ветеран «Саратовского авиационного завода» Александр Бернадский, распил воздушных судов начался еще осенью прошлого года.

- К нам обратились сотрудники «Саратовских авиалиний» с просьбой помочь, мы предложили всем вместе написать обращение, чтобы поставить самолет Як-42 в музее в парке Победы, — рассказал Александр Бернадский.

По словам ветерана, он написал письмо на имя губернатора Валерия Радаева и Ивана Кузьмина, который на тот момент был спикером облдумы. Они запустили процесс через министерство культуры. В марте 2019 года Александру Бернадскому позвонила депутат Алла Лосина и сообщила, что компания может продать самолет за 1,2 млн рублей, а также предложила проявить инициативу со стороны ветеранов.

- 6 апреля направил письмо на имя Аркадия Евстафьева (владелец «Саратовских авиалиний» — прим. ред.), пока ответа нет. Сегодня, 22 апреля, я переговорил с гендиректором компании Игорем Натыканом. Он сказал, что знает о том письме, но сможет как-то прояснить ситуацию сегодня вечером или завтра утром, — рассказал Бернадский.

В 2016 году этот самолет еще летал. Фото Дениса Омеровича

Общественника удивляет ситуация, когда ветераны, простые жители, ищут возможности приобретения самолета, в то время как власти не реагируют.

- У Гараниной (министр культуры Саратовской области — прим. ред.) тоже денег нет. Когда ограду у сквера первой учительницы украли, депутат Госдумы Баталина активизировалась, и средства нашлись на выкуп. Сейчас патриоты сами ищут бизнесменов, чтобы купить самолет, но тем нужны гарантии от Евстафьева. Проблема в том, что не возбуждаются те, кому надо возбудиться, — отметил Александр Бернадский.

Он напомнил о планируемой покупке здания областного колледжа искусств за 200 млн рублей из регионального бюджета. Александр Бернадский возмутился, неужели нельзя заложить на его приобретение 199 млн рублей, а миллион отправить на выкуп самолета для памятника.

Он также рассказал, что из семи судов «Саратовских авиалиний» остались только четыре. Три уже распилены. При этом те, что на ходу, проданы другим авиакомпаниям.

ЯК-42 с номером RA-42316 в аэропорту МосквыФото: Иван ВИСЛОВ

За 2018 год в авиакомпаниях стран-участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации произошло шесть авиапроисшествий с тяжелыми самолетами. Самыми большими потерями людей обернулась катастрофа самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале 2018 года, тогда погиб 71 человек — все пассажиры и члены экипажа.

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