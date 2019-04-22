На заводе в Энгельсе у молодого сельчанина украли телефон

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-22T13:04:01+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу телефона на одном из предприятий.

- В отдел обратился 22-летний житель села Приволжское и рассказал, что на заводе у него украли гаджет за 7,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Правоохранители оперативно нашли подозреваемого. Им оказался 52-летний рецидивист, который продал похищенное. Мужчине выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU