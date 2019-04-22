На заводе в Энгельсе у молодого сельчанина украли телефон
Вором оказался 52-летний рецидивист
Изменить размер текста:
Полиция Энгельсского района раскрыла кражу телефона на одном из предприятий.
- В отдел обратился 22-летний житель села Приволжское и рассказал, что на заводе у него украли гаджет за 7,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона.
Правоохранители оперативно нашли подозреваемого. Им оказался 52-летний рецидивист, который продал похищенное. Мужчине выписали подписку о невыезде.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU