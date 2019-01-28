В районах Саратовской области отменили школьные автобусы из-за снегопада

СЕГОДНЯ 17:09 2019-01-28T17:14:12+03:00

Дети будут учиться на дому

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В шести районах Саратовской области отменили подвоз школьников на занятия.

Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве области, это связано со сложными погодными условиями.

- Полностью был отменен подвоз учащихся в шести муниципальных районах — Балашовском, Екатериновском, Лысогорском, Ртищевском, Самойловском, Турковском, — рассказала министр образования Ирина Седова.

Кроме этого перестали ходить школьные автобусы на особо опасных участках еще в 22 районах области.

Школьники в этих районах будут учиться дистанционно через интернет.

- Напоминаю, что родители могут самостоятельно решать, отправить ребенка в школу или оставить его дома в неблагоприятную погоду. О решении необходимо информировать классного руководителя в порядке, установленном каждой школой в положении о режиме занятий обучающихся в образовательной организации, — заявила министр.