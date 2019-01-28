В районах Саратовской области отменили школьные автобусы из-за снегопада
В шести районах Саратовской области отменили подвоз школьников на занятия.
Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве области, это связано со сложными погодными условиями.
- Полностью был отменен подвоз учащихся в шести муниципальных районах — Балашовском, Екатериновском, Лысогорском, Ртищевском, Самойловском, Турковском, — рассказала министр образования Ирина Седова.
Кроме этого перестали ходить школьные автобусы на особо опасных участках еще в 22 районах области.
Школьники в этих районах будут учиться дистанционно через интернет.
- Напоминаю, что родители могут самостоятельно решать, отправить ребенка в школу или оставить его дома в неблагоприятную погоду. О решении необходимо информировать классного руководителя в порядке, установленном каждой школой в положении о режиме занятий обучающихся в образовательной организации, — заявила министр.