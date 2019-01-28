Валерий Радаев попросил Сергея Шойгу о помощи в борьбе со снегом

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-28T17:04:23+03:00

Глава региона намерен также обсудить проблему с министром по ЧС

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Саратовскую область накрыл очередной циклон. О ситуации с осадками сегодня шел разговор на совещании в правительстве области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, уже ограничено движение транспорта к 117 населенным пунктам. Например, весь Балашовский район находится в зоне циклона и сейчас там идет сильный снегопад.

Это проводит к тому, что дорожная техника не справляется. В связи с этим уже закрыта трасса Саратов — Озинки, готовится к закрытию Саратов — Воронеж.

Губернатор Валерий Радаев направил телеграмму министру Обороны Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть возможность использования сил Центрального военного округа для уборки снега. Также он намерен провести переговоры с министром по ЧС Евгением Зинчевым и министром транспорта Евгением Дитрихом об оказании помощи Саратовской области.