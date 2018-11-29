Генерал Качев попросил суд не отстранять его от работы

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-29T17:52:31+03:00

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В Волжском районном суде началось заседание по ходатайству УФСБ об отстранении начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева от занимаемой им должности.

- Судья установил личность, Игорь Качев представился, назвал дату и место рождения, должность, — сообщил корреспондент «КП-Саратов» с заседания.

Адвокат подозреваемого Нина Царева заявила, что съемку надо запретить, достаточно текста. Судья разрешил снимать.

Следователь Илья Литвинов зачитал основание для отстранения от должности. По его словам, Качев может мешать следствию, устранить доказательства, воздействовать на свидетелей, которые являются его подчиненными.

Стоит отметить, что начальнику ГУ МЧС Качеву вменяется статья 286 — «Превышение должностных полномочий».

Временное отстранение от должности поддержал и прокурор Андрей Мещанинов. Адвокат заявила, что против ходатайства об отстранении.

- Качев признал вину, полностью идет на встречу следствию, согласен возместить ущерб. Поэтому никакого давления он оказывать не будет. Вся эта ситуация возникла из публикаций в СМИ, это определенный пиар. Никаких умышленных действий со вчерашнего дня противозаконных он не предпринимал. Это надуманные основания для ходатайства, — сказала Нина Царева.

Качев тоже не согласился с отстранением.

- Я просил чтобы не трогали моего помощника, который занимался всеми эти вопросами. Я взял всю вину на себя. Никакого умысла не было, деньги потрачены на машины, которые ремонтировались. Были финансовые нарушения, я не скрываю. Много мероприятий, которые зависят от меня в ближайшее время. Я не собираюсь ни на кого влиять, уничтожать мне нечего, все уже находится у следствия, — сказал Игорь Качев.

Прокурор заметил, что основная часть свидетелей является сотрудниками ГУ МЧС и на них могут повлиять, если Качев останется на работе.

После судья удалился для принятия решения.