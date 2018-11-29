2018-11-29T15:39:22+03:00
Происшествия

Задержанный УФСБ глава МЧС Саратовской области вышел на работу

Однако проверка по подозрению в злоупотреблениях и растрате продолжается
Тимур Гадеев
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Игорь КачевИгорь КачевФото: Тимур Гадеев
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Попавший под подозрение и задержанный вчера сотрудниками УФСБ и управления собственной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям глава управления областного МЧС Игорь Качев, утром 29 ноября вышел на работу. Как мы уже сообщали, глава региональго МЧС подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате федеральных средств и махинациях при оформлении государственных контрактов.

- Сегодня Игорь Качев и все его заместители в обычном режиме вышли на работу и занимаются своими прямыми обязанностями. Управление работает в штатном режиме, – рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального МЧС.

Как сообщили в МЧС России факт злоупотребления полномочиями по государственным контрактом подтвердился. Задержание проводили сотрудники главного управления собственной безопасности МЧС совместно с региональным УФСБ.

После допросов Игорь Качев был отпущен домой под подписку о невыезде. Также, вчера был задержан и через несколько часов освобожден его заместитель Алексей Власов.

Как стало известно «КП-Саратов» из собственных источников, проверка регионального УФСБ по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении главы регионального МЧС Игоря Качева продолжается. Однако подписка о невыезде не ограничивает подозреваемого в праве занимать свое прежнее место работы и продолжать выполнять свои должностные обязанности.

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