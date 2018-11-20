2018-11-20T17:22:12+03:00
Недвижимость

При строительстве нового коллектора в Вольске траншею закопали без трубы

Очистные сооружения строили 16 лет
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото "Про Вольск"Фото "Про Вольск"
Изменить размер текста:

Очистные сооружения в Вольске строят уже 16 лет, с 2002 года. За это время в объект успели вложить много миллионов рублей из бюджета, однако, как оказалось, деньги, в прямом смысле слова, спустили в коллектор.

14 ноября в Саратовской областной думе прошло совещание, где обсудили ход строительства. Депутаты были недовольны темпами работ, тем более, что выяснилось, что коллектор будет готов лишь частично и необходимы средства на второй этап.

Тем не менее, до конца года очистные сооружения планировалось сдать.

19 ноября прошел пробный пуск объекта — по трубам пустили воду для проверки надежности и работоспособности. И тут произошло непредвиденное: на пересечении улиц Чернышевского и Комсомольская из-под земли забил фонтан.

Рабочие спешно раскопали траншею, чтобы проверить, где возникло повреждение. Но увидели, что трубы нет вовсе. Каким-то образом при строительстве коллектора «забыли» положить кусок трубопровода.

Теперь чиновникам и, возможно, правоохранителям придется выяснять, кто виноват и что делать в сложившейся ситуации.

Депутат Саратовской областной думы Леонид Писной, впрочем, считает, что ничего сверхъестественного не произошло.

- Когда так долго объект строится, вполне возможно, что такие вещи происходят. При долгостроях это неизбежная ситуация — сказал он корреспонденту «КП-Саратов».

Депутат отметил, что в декабре -запланирован выезд депутатов в Вольск, чтобы на месте разобраться в причинах.

Примечательно, что до начала этого года подрядчиком на объекте было ЗАО «Сартехстройинвест». Это предприятие, афиллированное Алексею Березовскому, в последнее время стало частым фигурантом новостей, причем в не самом положительном свете. Организацию не раз критиковал Председатель Государственной думы Вячеслав Володин за низкие темпы работ на социально значимых объектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вячеслав Володин строителям школы в Солнечном-2: Не рассчитали свои возможности

Самое большое отставание — бассейн

(подробнее)

Володин соберет саратовских строителей на откровенный разговор

На стройки нельзя допускать компании в предбанкротном состоянии, считает Володин

(подробнее)

Володин призвал работать на возведении объектов с зарекомендовавшими себя строителями

Те организации, которые не имеют необходимых мощностей, — не допускать к бюджетным объектам

(подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Панков пообещал обратиться в прокуратуру по ситуации с коллектором в Вольске
Минстрой: Недостающую трубу в коллекторе Вольска начнут ставить 21 ноября
Мост Саратов — Энгельс «стоит» из-за двух аварий
Денежные доходы саратовцев за год увеличились на 2,8%
В Вольске «забыли» положить трубы в новый коллектор
Стоимость проведения в Саратове чемпионата мира среди пожарных держат в секрете
300 тыс. саратовцев обеспечены водой из обновленных коммуникаций
Свыше 1,5 тыс. сотрудников «Т Плюс» прошли обучение и профессиональную переподготовку
Жители трех районов Саратова на день остались без воды
Победители саратовского музейного конкурса искали экспонаты в заброшенных зданиях
В Саратове вновь встали трамваи №№3, 9, 10, 11
В Саратовской области выбрали лучший школьный краеведческий музей
В Саратов прислали посылку из Нидерландов с экстази
В Балакове нашли пропавшего 77-летнего мужчину
Ночью в субботу закроют ж/д переезд в Заводском районе
В области разработали туристический маршрут «Золотые огни Саратова»
За неделю в Саратовской области ОРВИ заболело более 10 тыс. человек
В «КП-Саратов» расскажут об изменениях в нотариате
Глава МЧС Саратовской области: Подготовка к мировому чемпионату уже началась
Саратовский Роспотребнадзор снял с продажи 349 кг некачественной рыбы
В Саратове супруги избили полицейских, пришедших к ним с проверкой
Скандал с «Протон-БАЭС»: СУ СК начало проверки чиновников саратовского правительства
В Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту приедут участники из 20 стран
В Саратове фильм «Робин Гуд. Начало» покажут за день до российской премьеры
В Питерском районе сгорели 7 тонн соломы и сена
Экс-замдиректора театра оперы и балета зарегистрировал в Саратове новое СМИ
В Заводском районе малознакомая девушка Милана обокрала мужчину у него в квартире
Саратовский гордеп проверила «просрочку» в магазинах