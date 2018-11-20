При строительстве нового коллектора в Вольске траншею закопали без трубы

Очистные сооружения в Вольске строят уже 16 лет, с 2002 года. За это время в объект успели вложить много миллионов рублей из бюджета, однако, как оказалось, деньги, в прямом смысле слова, спустили в коллектор.

14 ноября в Саратовской областной думе прошло совещание, где обсудили ход строительства. Депутаты были недовольны темпами работ, тем более, что выяснилось, что коллектор будет готов лишь частично и необходимы средства на второй этап.

Тем не менее, до конца года очистные сооружения планировалось сдать.

19 ноября прошел пробный пуск объекта — по трубам пустили воду для проверки надежности и работоспособности. И тут произошло непредвиденное: на пересечении улиц Чернышевского и Комсомольская из-под земли забил фонтан.

Рабочие спешно раскопали траншею, чтобы проверить, где возникло повреждение. Но увидели, что трубы нет вовсе. Каким-то образом при строительстве коллектора «забыли» положить кусок трубопровода.

Теперь чиновникам и, возможно, правоохранителям придется выяснять, кто виноват и что делать в сложившейся ситуации.

Депутат Саратовской областной думы Леонид Писной, впрочем, считает, что ничего сверхъестественного не произошло.

- Когда так долго объект строится, вполне возможно, что такие вещи происходят. При долгостроях это неизбежная ситуация — сказал он корреспонденту «КП-Саратов».

Депутат отметил, что в декабре -запланирован выезд депутатов в Вольск, чтобы на месте разобраться в причинах.

Примечательно, что до начала этого года подрядчиком на объекте было ЗАО «Сартехстройинвест». Это предприятие, афиллированное Алексею Березовскому, в последнее время стало частым фигурантом новостей, причем в не самом положительном свете. Организацию не раз критиковал Председатель Государственной думы Вячеслав Володин за низкие темпы работ на социально значимых объектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вячеслав Володин строителям школы в Солнечном-2: Не рассчитали свои возможности

Самое большое отставание — бассейн

(подробнее)

Володин соберет саратовских строителей на откровенный разговор

На стройки нельзя допускать компании в предбанкротном состоянии, считает Володин

(подробнее)

Володин призвал работать на возведении объектов с зарекомендовавшими себя строителями

Те организации, которые не имеют необходимых мощностей, — не допускать к бюджетным объектам

(подробнее)