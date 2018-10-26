Володин призвал работать на возведении объектов с зарекомендовавшими себя строителями

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-26T12:35:45+03:00

Те организации, которые не имеют необходимых мощностей, — не допускать к бюджетным объектам

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил сегодня строящуюся школу в Солнечном-2.

Ранее к подрядчику возникали претензии по скорости работ. На этот раз Вячеслав Володин отметил возросший темп работ.

- А нельзя так было работать с лета? Мы стремимся сдать объекты качественно. Это по всем объектам, которые мы посмотрели и еще посмотрим. Вам, как министру, это надо учесть и либо организовывать все работы в течение двухгодичного цикла. Либо отстраивать отрасль так, чтобы могли. Делать качественно за год. Вам надо оценивать застройщиков и с точки зрения их финансовой устойчивости, и работы с современными технологиями. Если бы так, как сейчас, работали с начала, то уже благоустройство смотрели бы. Здесь многое зависит от профессионализма. Если мы в следующем году подход не изменим, то не справимся с объемами, которые еще нам предстоят, — высказал Володин замечания министру строительства и ЖКХ Дмитрию Тепину.

По словам спикера ГД, на школу в Солнечном, благодаря усилиям губернатора, стянуты строительные силы со всего города, чтобы сдать объект, но это «разовое решение, вынужденная ситуация».

- Однажды мы можем попасть в очень сложную ситуацию с таким подходом. И можем потерять в качестве. Надо делать выводы — качество, качество и только качество, — подчеркнул Володин.

Володин отдельно отметил, что таких стройорганизаций, которые себя хорошо зарекомендовали, в первую очередь, на рынке жилищного строительства всего шесть в регионе. По его мнению, с ними и нужно работать, привлекая на бюджетные стройки.

- А тех, кто создает всем проблемы, не справляется — не нужно больше допускать к таким объектам, — отметил Вячеслав Володин.

Он уверен, что эти организации не имели права заходить на объекты, не имея мощностей, оборотных средств.

- Фамилии людей этих всем известны, — сказал Володин о строителях школы в Солнечном-2 и гимназии в Елшанке, а также пристройки к лицею в Энгельсе. — Дружба дружбой, но бизнес бизнесом, — сказал спикер в сторону министра Тепина. И повторил, что подобной ситуации на строительстве бюджетных объектов еще раз допустить нельзя.

Напомним, школу в Солнечном-2 строит компания Алексея Березовского, а гимназию в Елшанке — компания Александра Исаева.

Губернатор Валерий Радаев, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что школа будет закончена в этом году. Володин заявил, что задача очень непростая и об этом он говорил еще летом.

- Сейчас нужно сделать освещение и работать круглосуточно. Без этого в графики не уложимся, — сказал Володин.