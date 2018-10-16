Володин соберет саратовских строителей на откровенный разговор

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-16T15:47:39+03:00

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Саратовский журналист и общественница Татьяна Никитина на своей странице в Facebook опубликовала комментарий председателя Государственной думы Вячеслава Володина по ситуации со строительством важных соцобъектов в Саратовской области.

- Уходящий год должен быть для всех уроком. Нельзя допускать на стройки предприятия, которые фактически находятся в предбанкротном состоянии, — уверен Вячеслав Володин. Спикер Госдумы считает, что следует анализировать опыт строительных организаций, имеющиеся у них мощности при выборе подрядчиков.

Тот факт, что при выборе организаций, которые работают на строительстве школы в Солнечном-2, эллингов, гимназии №89 в Елшанке и музыкально-эстетичекого лицея в Энгельсе, не руководствовались данными критериями, привело к срыву сроков. Володин напомнил, что объекты не сданы, хотя до конца года осталось всего два месяца.

В частности, сейчас удалось выйти лишь на уровень июля и то — при помощи городских и областных властей. В связи с этим Вячеслав Володин поблагодарил общественные советы жителей, которые ежедневно контролировали строительства важных для них объектов.

Вячеслав Володин заявил, что в скором времени намерен встретиться с руководством строительных фирм и обсудить состояние отрасли в регионе. В частности, планируется рассмотреть вопрос, какие организации будут заниматься реализацией федеральных проектов в следующем году.

Напомним, названные Вячеславом Володиным отстающие объекты строят компании, входящие в ГК «Аркада» депутата Гордумы Алексея Березовского.