В Вольске «забыли» положить трубы в новый коллектор

СЕГОДНЯ 16:46 2018-11-20T17:12:13+03:00

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В Вольске Саратовской области при строительстве очистных сооружений оказалось, что часть труб не положили.

ЧП случилось на пересечении улиц Чернышевского и Комсомольская, сообщили местные СМИ. При проведении опрессовки вновь построенного коллектора из-под земли забил фонтан воды. Строители раскопали траншею и выяснилось, что там нет куска трубы.

Одно время строительством объекта занималось ЗАО «Сартехстройинвест», однако контракт был расторгнут, так как фирма, аффилированная Алексею Березовскому, не выполнила взятые на себя обязательства.

Несколькими днями ранее в Саратовской областной думе состоялось совещание, на котором, в частности, был поднят вопрос о строительстве очистных сооружений в Вольске. Объект начали возводить в 2002 году и с тех пор, по некоторым оценкам, в него было вложено около миллиарда рублей.

Предполагалось, что коллектор должны ввести в декабре 2018 года, однако теперь срок может быть перенесен.