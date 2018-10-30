«Протон-БАЭС» подал в прокуратуру жалобу на зампреда Валентину Гречушкину
Руководство саратовского женского волейбольного клуба «Протон-БАЭС» обратилось в областную прокуратуру с жалобой на зампреда правительства Саратовской области Валентину Гречушкину. Клуб просит надзорный орган провести проверку по причине превышения ею должностных полномочий.
Напомним, 11 сентября зампред направила президенту ВФВ Станиславу Шевченко письмо, в котором просила заявить на Чемпионат России вместо «Протон-БАЭС» недавно созданную команду «Протон-Саратов». Причину замены Гречушкина объяснила «потерей доверия к руководству клуба». Именно это письмо легло в основу решения исполкома Всероссийской федерации волейбола о смене команды в Чемпионате РФ.
- Считаем, что таким действием Валентина Гречушкина превысила свои должностные полномочия, необоснованно вмешавшись в деятельность общественной организации ВК «Протон-БАЭС». Тем самым, зампред правительства Саратовской области лишила всех работников клуба основного источника дохода, — говорится в тексте заявления.
Руководство клуба просит прокуратуру провести проверку в отношении действий Валентины Гречушкиной.
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