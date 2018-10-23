Минспорт заявил, что пять волейболисток заключили контракт с «Протон-Саратов»

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-23T16:35:41+03:00

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Министр спорта Александр Абросимов 23 октября заявил корреспонденту «КП-Саратов», что контракты с женской командой «Протон-Саратов» заключили пять волейболисток.

Напомним, полноценный состав из 14 игроков как для основной, так и для молодежной команд, должен быть сформирован до 11 ноября, когда пройдет первая игра чемпионата России.

Как рассказал министр, сейчас проходят тренировки, там присутствуют все девушки из «Протона-БАЭС», они подали заявления на расторжение контрактов с этим клубом. Назвать состав новой команды, между тем, до сих пор не могут ни в минспорте, ни в региональной волейбольной федерации.

Как стало известно «КП-Саратов», в числе пяти девушек, заключивших контракты, нет ни одной из «Протона-БАЭС». Все они сейчас пользуются возможностью тренироваться, чтобы не растерять спортивную форму.

Как заявляли ранее в руководстве клуба, в новой команде «Протон-Саратов» не сможет играть ни одна представительница их команды без полюбовного расторжения контракта. Подача исков грозит спортсменкам долгой судебной тяжбой и серьезными штрафными санкциями. Заявления о расторжении контрактов девушки написали лишь 19 октября, клуб без всяких судебных разбирательств имеет законную возможность рассматривать их в течение 30 дней. Таким образом, до 19 ноября их участие в составе любой другой команды невозможно.