Министра, предложившую месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, уволили из правительства Саратовской области

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-12T15:25:02+03:00

Она проработала министром шесть лет и лишилась поста после скандала

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Реакция губернатора Саратовской области Валерия Радаева на слова министра занятости, труда и миграции Натальи Соколовой была стремительной и жесткой. Стоило скандалу разразиться, тут же министр стала бывшей.

Глава региона выразился весьма определенно и лаконично.

- Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие, — такое сообщение распространила пресс-служба Валерия Радаева.

Напомним, 10 октября на заседании рабочей группы комитета по соцполитике областной думы, уже в перепалке с депутатом Николаем Бондаренко Наталья Соколова заявила, что человек вполне может прожить на 3,5 тыс. рублей. Якобы этих денег вполне хватит на покупку продуктов для сбалансированного и диетического питания. При этом сама она не может себе позволить питаться на такую сумму, статус, мол, не позволяет.

Наталья Соколова уверяла, что можно прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Кадр из видео Николая Бондаренко

Слова эти попали в объектив, потом в СМИ, включая федеральные, скандал был обеспечен. Тут же появились комментарии видных и известных деятелей — от общественников до экономистов. Кажется, не нашлось никого, кто явно встал бы на защиту министра. О реакции пользователей соцсетей и говорить нечего — гневные отклики посыпались как из рога изобилия.

С этих пор Наталья Соколова оказалась недоступна для связи. Но это уже и не требовалось: глава региона распорядился уволить чиновницу.

Источник в министерстве занятости, труда и миграции рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что Наталья Соколова еще работает. Точнее, она доработает до конца сегодняшнего дня.

Кто станет исполнять ее обязанности дальше, пока никто не знает — настолько внезапным стало решение об увольнении.

Депутат Николай Бондаренко, который, собственно, и стал причиной громких слов Соколовой, заявил корреспонденту «КП-Саратов», что ему сложно дать оценку увольнению министра.

- Необходимо рассматривать сказанные слова не только как позицию Натальи Соколовой, но и как точку зрения министерства, правительства. Сегодня эта позиция не выдерживает никакой критики. Это подтверждают и принятые продовольственные корзины, на которые невозможно прожить, унизительно низкий прожиточный минимум, отмена социальных льгот и другие антинародные реформы, — заявил Бондаренко.

На вопрос, не перегнул ли палку губернатор, Николай Бондаренко ответил, что это решение главы региона и его команды.

- Насколько это законно — другой вопрос, но то, что ее увольнение по сути ничуть не изменит ситуацию — это абсолютно точно. Просто вместо фамилии Соколова появится другая, — считает депутат.

Наталья Соколова работала министром с 2012 года, в правительство она пришла из Вольского района, где начала карьеру в качестве педагога, закончив Балашовский пединститут по специальности психология и педагогика.

Несколько знакомых Натальи Соколовой на условиях анонимности рассказали, что она действительно отличалась некоторой несдержанностью в высказываниях и могла изредка, ради «красного словца», выразиться несколько более эпатажно, чем позволяла должность министра.

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