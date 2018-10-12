Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-12T13:50:19+03:00

В министерстве занятости, труда и миграции ожидают назначение нового руководителя

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Уволенная губернатором Валерием Радаевым Министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова доработает до конца рабочего дня. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ведомстве.

- Сейчас мы ждем распоряжение губернатора, — сообщил источник в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.

Напомним, сегодня губернатор области Валерий Радаев оперативно уволил Наталью Соколову, после ее нашумевшего высказывания, что жителю Саратовской области для жизни вполне хватит 3,5 тыс. рублей.

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