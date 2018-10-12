Саратовский министр считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, хотя сама зарабатывает 191 тысячу

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T12:26:05+03:00

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Можно ли прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц? Саратовский министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова уверена, что да. Об этом чиновница сказала в споре с депутатом областной думы Николаем Бондаренко на заседании рабочей группы комитета по соцполитике.

Народные избранники и представители исполнительной власти обсуждали прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Предложено установить его в размере 8 278 рублей, что ниже чем в среднем по России — 8 846 рублей. При этом, по мнению Соколовой, питаться можно на 3,5 тыс. рублей в месяц.

Чиновница уверена, что пенсионеры, покупая продукты на такую сумму, станут даже здоровее, ведь так их питание станет «сбалансированным, но диетическим». Покупать продукты можно в магазинах со скидками, где, по словам Соколовой, она сама отоваривается.

Наталья Соколова сама ведет активный образ жизни. Фото со спортивного праздникаФото: Александр Уриевский

Николай Бондаренко предложил продолжить дискуссию, которая началась еще в мае 2018 года. Тогда на заседании облдумы, где также шла речь о прожиточном минимуме, на трибуну к Наталье Соколовой вышел депутат Александр Анидалов. Он вынес красивую корзину, в которой лежали продукты на неделю. В тот раз — на 3,7 тыс рублей, которые предназначались для питания работающего взрослого человека.

- Вот это селедка на неделю... рис... конфета, — выкладывал и демонстрировал своим коллегам Александр Анидалов небольшие пакетики с едой. — Мяса столько, сколько мы даем нашей морской черепашке, только тут еще с костями. Чай придется пинцетом раскладывать.

Депутат Анидалов продемонстрировал продовольственную корзину на заседании Облдумы 23 мая. Кадр из видео

По словам Анидалова, на эти продукты прожить невозможно, особенно, с учетом того, что куплены они были по принципу «по-дешевле», то есть некондиция и лежалый товар. Именно те продукты по скидкам, что «разрекламировала» Наталья Соколова.

- У пленных немцев в голодающем Советском Союзе было больше. А сейчас все калории берутся хлебом, — сказал в тот раз депутат.

Тогда, 23 мая, Наталья Соколова выразила готовность прожить на те продукты, которые можно купить на 3,7 тыс. рублей в неделю, но позже тема замялась. До заседания рабочей группы 10 октября.

- Я поднял вопрос, что неплохо было бы довести сказанное до дела, — рассказал Николай Бондаренко в комментарии корреспонденту «КП-Саратов». По его словам, министр сперва выразила готовность, но позже заявила, что «статус мешает».

Оставим без комментариев эту фразу Натальи Соколовой.

Однако депутату Бондаренко, видимо, ничто не мешает, поэтому он как раз не против питаться на указанную сумму, делать видеоотчеты. Главное, чтобы Наталья Соколова составила ему диету — сбалансированную, как она обещала. Впрочем, чиновница попыталась и это дело отложить в долгий ящик, предложив дождаться 2020 года.

Неизвестно, получится ли у нее замять тему на этот раз, так как скандал распространился на федеральные СМИ. Более того, на него оперативно отреагировали депутаты Госдумы.

- Ну что сказать, когда министр занятости, труда и миграции области рассказывает о преимуществах жизни на прожиточный минимум? Только то, что на такой должности надо иметь голову на плечах и обдумывать каждое слово. Зная, что его слышат жители области и по этим словам судят о работе власти. И вносить предложения только аргументированно, проверив все факты и просчитав последствия. А если отделять себя от людей, заявляя, что «по статусу не положено» жить на такую сумму, как они, то ведь можно и статус поменять... И тогда также макаронами питаться, — написал в своем телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков, депутат Госдумы от Саратовской области.

Справка «КП»:

Наталья Соколова родилась 26 мая 1966 года в городе Вольске Саратовской области. Она закончила Балашовский государственный педагогический институт по специальности педагогика и психология. Свой карьерный рост будущий министр начала с преподавательской деятельности в местном педколледже, позже стала помощником депутата Облдумы, затем доросла до руководителя аппарата Вольского муниципального собрания. Восемь лет Наталья Соколова руководила Центром занятости Вольска, а с апреля 2012 года назначена министром труда, занятости и миграции Саратовской области.

При этом, как указано в ее резюме, входит в число «Кадрового резерва».

В 2017 году Наталья Соколова официально задекларировала доход 2 млн 296 тыс. рублей. То есть более 191 тыс. рублей в месяц.

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