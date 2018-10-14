«Мы снимаем кино»: Алексей Панин попытался объяснить скандал со своим участием в Саратове

14 Окт. 15:00 2018-10-14T16:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский актер Алексей Панин назвал инцидент в Саратове со своим участием «набрасыванием г..на на вентилятор». Именно так он выразился в видео, выложенным в Instagram несколько часов назад.

Скандал разразился вечером 13 октября. В соцсетях, а затем в СМИ, очень быстро распространился короткий ролик, в котором автомобиль едет по проспекту Кирова в Саратове — главной пешеходной улице города. При этом съемка ведется изнутри салона, и голос Алексея Панина за кадром сообщает, что он едет «чисто-по саратовски».

Как и следовало ожидать, видео вызвало бурную реакцию. ГИБДД области, например, оперативно организовало проверку, а депутат Госдумы Николай Панков назвал поведение актера «хамским».

Так что же заявил Алексей Панин в свое оправдание? Ничего. Он и не оправдывался вовсе.

- Не успел я сегодня утром приехать на съемочную площадку, как мне уже со всех сторон рассказывают, что средства массовой информации раздувают новый скандал, связанный со мной. Что, оказывается, актер Алексей Панин на большой скорости проехался на Gelandewagen по пешеходной улице, — завил он в ролике на своей странице.

И дальше следует список причин, которые, наверное, по мнению Панина, объясняют его поступок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/673234" frameborder="0"></iframe> Алексей Панин и "г..но на вентилятиор".

- Уважаемые СМИ, во-первых, не я ехал, а меня везли. Во-вторых, мы снимаем кино. А, в-третьих, большинство жителей Саратова прекрасно знают о том, что по этой улице люди ездят, они подъезжают к своим домам, к своим подъездам, — сказал он.

То есть съемки фильма дают индульгенцию на любые правонарушения? Или то, что жители близлежащих домов действительно подъезжают к ним на автомобилях, позволяет любому человеку там кататься? Ну так то жители. Вряд ли Алексей Панин стал владельцем квартиры в доме на проспекте Кирова. А если нет, то тогда он приравнивается к обычным автохамам. Которых, признаться, в Саратове немало, но и законопослушных граждан, сообщающих о нарушениях, не меньше.

- Так что перед тем, как набрасывать очередное г..но на вентилятор, вы хотя бы уточняйте информацию, не врите людям, — обращается Панин к представителям СМИ.

Вот только не говорит, в чем конкретно его оболгали. Люди, не только журналисты, в комментариях в соцсетях вполне законно возмутились не только фактом, что актер нарушил правила дорожного движения, а тем, что сделал это открыто, словно кичась перед провинциалами, да еще обнародовал свое деяние.

- Чисто по-саратовски должно теперь прилететь ему, — гласит комментарий в одном из саратовских пабликов.

Посмотрим, к какому выводу придут правоохранители после проверки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/673199" frameborder="0"></iframe> Актер Алексей Панин прокатился на машине по пешеходной улице Саратова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Папа, нас посадят!»: Панин с дочерью на джипе промчался по пешеходной улице Саратова Актер распугал толпу пешеходов

(подробнее)