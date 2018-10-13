ГИБДД начало проверку наглой выходки Алексея Панина на пешеходной зоне в Саратове
В Управлении ГИБДД по Саратовской области пообещали привлечь к административной ответственности актера Алексея Панина за проезд на внедорожнике по пешеходной зоне - проспекту Кирова в областном центре.
Скандально известный актер, который сейчас снимает в качестве режиссера фильм в Саратове, выложил в своем Инстаграм видео, как Mersedes едет по проспекту Кирова, буквально раздвигая людей. За кадром Панин комментирует происходящее, его самого на видео нет.
В ГИБДД области заявили о проведении проверки по этому поводу.
- Если факт нарушения правил дорожного движения будет установлен, то виновник произошедшего будет привлечен к административной ответственности, - сообщил ТАСС со ссылкой на начальника отдела пропаганды управления ГИБДД Елену Морозову.
Напомним, ранее депутат Государственной думы Николай Панков в своем Телеграм-канале "Пара слов" возмутился поступком Панина и обратил внимание правоохранительных органов, попросив проверить факт езды по пешеходной улице.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Депутат Госдумы назвал поведение актера Алексея Панина в Саратове хамством
Николай Панков считает, что правоохранители должны оценить поездку актера по пешеходной улице (подробнее)