Депутат Госдумы назвал поведение актера Алексея Панина в Саратове хамством

13 Окт. 21:36 2018-10-13T21:39:39+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков возмутился поведением актера Алексея Панина в Саратове.

Тот выложил в сеть видеоролик, на котором снято, как он катается на автомобиле по проспекту Кирова.

- Не знаю, какое кино снимает актер Панин в Саратове, но уровень хамства на этом видео зашкаливает. Не знаю, о чем он думал, когда делал это, но уж точно, когда целенаправленно выкладывал это видео в интернет, хотел, как модно говорить, хайпануть, — считает Николай Панков.

Депутат выразил убежденность, что поведение Панина, которое он назвал «дуростью, хамством и наглостью», должно получить оценку со стороны правоохранительных органов.

- Говорят, что безнаказанность делает людей храбрыми, но даже дочь актера считает, что за такую поездку по пешеходным улицам могут посадить. Посмотрим... Может, хамство футболистов ему разум затмило? Возможно, тоже как-то «прославиться» дурным поступком захотел, — недоумевает Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов».