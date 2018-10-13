Депутат Госдумы назвал поведение актера Алексея Панина в Саратове хамством
Депутат Государственной думы Николай Панков возмутился поведением актера Алексея Панина в Саратове.
Тот выложил в сеть видеоролик, на котором снято, как он катается на автомобиле по проспекту Кирова.
- Не знаю, какое кино снимает актер Панин в Саратове, но уровень хамства на этом видео зашкаливает. Не знаю, о чем он думал, когда делал это, но уж точно, когда целенаправленно выкладывал это видео в интернет, хотел, как модно говорить, хайпануть, — считает Николай Панков.
Депутат выразил убежденность, что поведение Панина, которое он назвал «дуростью, хамством и наглостью», должно получить оценку со стороны правоохранительных органов.
- Говорят, что безнаказанность делает людей храбрыми, но даже дочь актера считает, что за такую поездку по пешеходным улицам могут посадить. Посмотрим... Может, хамство футболистов ему разум затмило? Возможно, тоже как-то «прославиться» дурным поступком захотел, — недоумевает Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов».
Актер Алексей Панин прокатился на машине по пешеходной улице Саратова.