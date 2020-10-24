Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 октября: новый рекорд по заражениям

В Саратовской области зафиксирован рекорд по заражениям коронавирусом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На утро 23 октября в Саратовской области зарегистрировано еще 198 случаев коронавируса.
Основная масса заражений приходится на Саратов — 116, 18 в Балаковском районе, 13 в Энгельсском.
Число заражений в Саратовской области
Новая инфекция унесла жизнь еще двух человек — ее не смог победить 59-летний мужчина и 81-летняя женщина с онкозаболеванием.
В Областном кардиологическом диспансере открылись еще 150 коек для зараженных коронавирусом. В больницах области появятся еще 400 мест для граждан с этим диагнозом.
Лекарство от covid-19 в Саратовской области было, это препарат «Коронавир». Но его убрали из-за неправильной упаковки. Медикамент появится в регионе в понедельник.
Отметим, что из-за коронавируса на карантин в Саратовской области закрыли три школы и один детский садик. По той же причине на самоизоляцию отправили девять групп местных спортсменов.
Три школы в Саратовской области закрыты на карантин из-за коронавируса
Фото: Мария ЛЕНЦ
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин назвал главную опасность коронавируса. Это именно массовость, количество заболевших.
Олег Костин рассказал о главной опасности коронавируса
Фото: Александр Уриевский
В регионе снова продлили режим самоизоляции в целях защиты от новой инфекции, для лиц старше 65 лет до 9 ноября. Руководителям организации рекомендуют сохранять удаленный режим работы или выстроить труд посменно.
В любом случае на предприятиях и в компаниях должен соблюдаться масочный режим, проводится дезинфекция.
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