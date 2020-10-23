Олег Костин назвал главную опасность коронавируса

Олег Костин провел совещание с главными врачами

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин провел 23 октября селекторное совещание с главными врачами больниц области.

- По ситуации в здравоохранении: нет и не должно быть никакой паники. Болезнь понятна разобрана, есть методы и системы борьбы с ней, ее опасность — именно массовость, количество заболевших, — написал министр на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что недопустима волокита, грубость.

- Ошибки должны минимизироваться, находиться решения ради сохранения здоровья нашего населения. Все работают без выходных для этой цели, с персональным контролем, не забывая про основную нагрузку и обязанности. Всем медицинским работникам области от правительства, губернатора, меня лично (и как пациента) огромное спасибо и благодарность. Все ваши замечания стараемся систематизировать и решать не повторяя ошибок, — отметил Олег Костин.

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