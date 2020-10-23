Еще 400 мест появятся в ковидных госпиталях Саратовской области

В кардиодиспансере развернуты 150 коек для лечения пациентов с коронавирусом

Вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об увеличении коечного фонда в регионе.

В своем аккаунте в соцсети Instagram он написал, что глава региона Валерий Радаев в начале этой недели поручил открыть в медучреждениях не менее 300 мест.

В Областном клиническом кардиологическом диспансере развернуто уже 150 коек, 108 будут обеспечены кислородом. В учреждении есть все необходимое оборудование, поступают кислородные концентраторы. Сегодня, 23 октября, Бусаргин посетил медучреждение и осмотрел, как была проведена работа.

В регионе откроют 400 дополнительных мест в ковидных госпиталях в Саратове, Татищеве, Калининске и Марксе.

Роман Бусаргин осмотрел, как подготовлены места для пациентов

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