В Саратовской области снова продлен режим самоизоляции

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в Саратовской области продлили до 9 ноября.

Согласно постановлению регионального правительства от 23 октября 2020 года руководителям организаций рекомендовано применить такую меру к работникам, имеющим хронические заболевания.

В документе указано, что если работа может быть в дистанционном режиме, пусть она и сохраняется в таковом. Или посменно, чтобы лица в группе риска трудились из дома.

В организациях должен соблюдаться масочный режим, проводится дезинфекция.

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