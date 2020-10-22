Коронавирус в Саратове, последние новости на 22 октября: объемы тестирования на новую инфекцию выросли в 20 раз

В Саратовской области существенно выросло число выполняемых за день тестов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 22 октября стало известно о 165 новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Число заражений в Саратовской области

Основная масса приходится на Саратов — 97, 13 — в Энгельсе, десять — в Балаковском районе. Отметим, что среди зараженных 100 контактных человек.

Коронавирус продолжает наступать, еще трое жителей региона скончались из-за новой инфекции. Общее число жертв COVID-19 достигло 143.

Болеют больше женщин, чем мужчин. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на брифинге в министерстве.

Он также отметил, что в стационарах лечатся 1 873 зараженных коронавирусом, дома — 3 523 человек. Класть человека в больницу или нет, определяют по особым признакам. Это насыщение крови кислородом, показатели сатурации, тяжесть поражения легких.

Станислав Шувалов объяснил, в каких случаях госпитализируют зараженных коронавирусом граждан

Кстати, объемы тестирования на коронавирус выросли в 20 раз. В начале пандемии за сутки делали порядка 300 тестов, а за вчерашний день — уже 6 194.

Из-за коронавируса на дистанционное обучение перешли более двух тыс. школьников.

Более двух тысяч школьников учатся дистанционно Фото: Мария ЛЕНЦ

Каникулы в муниципалитетах могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Например, в Аткарском районе ученики вновь откроют тетради не 5 ноября, а 9-го.

Окончательное решение по всем районам примут 23 октября.

Пока не известно, сдвинутся ли сроки каникул в Саратовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус повлиял на все сферы жизни горожан, в том числе и работу. Сейчас стало гораздо больше предложений с нестандартными графиками.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.