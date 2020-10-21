На «дистанционку» из-за коронавируса ушли более двух тысяч саратовских школьников

В Саратовской области на дистанционном обучении из-за коронавируса на 21 октября находятся более двух тыс. детей.

- Полностью закрыты школа №3 в Аркадаке и школа в селе Куриловка Вольского района. Это 589 детей и 20 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона.

Еще на обучение на дому перевели 57 классов в 31 школе области — это 1 721 ребенок. За парты вернулись по одному классу в Советском и Лысогорском районах, по два — в Самойловском и Балашовском районах и три класса — в Саратове.

Полностью закрытых детсадов нет, а вот частично — шесть. Один в Балаковском районе, столько же в Ровенском, по два — в Энгельсском районе и Саратове.

На самоизоляцию ушли 67 студентов Саратовского техникума электроники и машиностроения и Новоузенского агротехнологического техникума.

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