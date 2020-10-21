Шувалов: Если легкие поражены на 30–40%, но сатурация нормальная, то пациента с коронавирусом не госпитализируют

Сегодня, 21 октября, первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал на брифинге в министерстве, как врачи определяют нужду в госпитализации пациента с коронавирусом.

Он ответил на вопрос, действительно ли есть негласное указание не госпитализировать пациентов с коронавирусом, у которых легкие поражены менее чем на 30%?

По его словам, негласных указаний нет. Есть методические рекомендации, приказ Минздрава РФ, на основании которого построена система оказания медпомощи.

- В первую очередь, оценивается не степень поражения, а его тяжесть и показатель насыщения крови кислородом, — подчеркнул Шувалов и добавил, что на это и ориентируется врач скорой помощи или поликлиники.

Первый замминистра отметил, что если при 30–40% поражения легких показатели сатурации нормальные, то он может лечиться дома

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