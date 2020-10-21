Выросло число тестирований на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области объемы тестирования на коронавирус выросли в 20 раз.

Как сообщил на брифинге 21 октября первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, в начале пандемии за сутки удавалось сделать порядка 300 тестов. За вчерашний день сделано уже 6 194 теста.

Всего за время работы лабораторий удалось выполнить почти 560 тыс. исследованием методом ПЦР-диагностики.

Известно, что этим в регионе занимаются порядка 17 лабораторий. В Перинатальном центре в пробном режиме заработала лаборатория, скоро она будет включена на полную мощность.

Станислав Шувалов пояснил, что даже если теоретически будет возможно одновременно протестировать всех жителей области, то это даст лишь срез на конкретный момент времени. Специалистам для оценки ситуации необходимы данные в динамике.

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