Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 октября 2020: новый рекорд заболеваемости и смерть молодого мужчины

Коронавирус за минувшие стуки убил еще двух саратовцев

В Саратовской области на утро 19 октября данные по коронавирусу выглядят неутешительно.

Общее число заражений за весь период пандемии подбирается к двум десяткам тысяч и составил уже 18087 человек. Выздоровели с начала первых заражений 12186 человек.

Выздоравливают десятки, но счет не в пользу медиков и населения – за прошедшие сутки выписались 76 человек, а заразились 168. Это новый рекорд по уровню заболеваемости за все время пандемии.

Больше всего заражений в областном центре, почти сотня (97), но тут и анализов делают больше.

ОРВИ и пневмония делят первенство по симптомам у заболевших – 71 и 69 случаев соответственно. Все больше детей среди коронавирусных пациентов – за сутки 10 детей в возрасте до 14 лет. Но больше всего все-таки болеют старики, в группе старше 60 лет – 61 новый зараженный.

Уже вторую неделю не проходит ни дня без смертей от коронавируса. Вот и за прошедшие сутки еще два погибших.Общее число умерших от коронавируса в Саратовской области возросло до 136 человек.

За шесть дней зараза убила 38-летнего мужчину, который в первые дни лечился под присмотром врача на дому, а после резкого ухудшения здоровья был госпитализирован. Но, как видно, было уже поздно. Ковидная зараза унесла жизнь пациента в стационаре за сутки, подключение к ИВЛ не помогло.

С сопутствующими заболеваниями, в том числе, ишемической болезнью сердца 17 дней боролась с коронавирусом за жизнь 52-летняя женщина. Последние двое суток в саратовском госпитале на ИВЛ не помогли – болезнь победила.

Между тем, в более чем 230 многоквартирных домах региона до сих пор нет отопления. ОРВИ вслед за похолоданием, которое начнется уже сегодня, может еще больше увеличить число зараженных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.