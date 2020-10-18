Коронавирус поставил в Саратовской области новый рекорд: 168 зараженных за сутки

По данным областного оперативного штаба на утро 18 октября в Саратовской области положительный тест на коронавирус подтвердился у 168 человек. Выздоровело только 76.

Общее количество зараженных с начала пандемии превысило 18 тыс. человек и достигла 18 087, Выздоровели с начала эпидемии 12186 человек

Почти сотня новых случаев – в Саратове (97 человек), двузначное число зараженных также в Балаковском районе (16) и Аткарском (10)

Новые пациенты в большинстве своем с ОРВИ (71) и пневмонией (69). Без симптомов 28 пациентов.

Среди зараженных 10 детей в возрасте до 14 лет. Но больше всего случаев в возрастной группе старше 60 лет – 61 человек.