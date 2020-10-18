В Саратовской области без отопления остаются 234 многоквартирных дома

Роман Бусаргин

В Саратове и Энгельсе до сих пор не все дома подключены к отоплению. При том что крайний срок подключения тепла был назначен на 15 октября. В Саратове без отопления остаются 234 дома, из них 209 из-за повреждений на внутриквартальных сетях, в Энгельсе – семь многоквартирных домов. Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал 18 октября новый председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- Подобные ситуации недопустимы. С руководством муниципалитетов и ПАО «Т Плюс» этот вопрос обсудил лично. Даны поручения принять все необходимые меры, организовать работы в круглосуточном режиме. За неисполнение спрашивать буду персонально с каждого. Пишите в комментариях адреса, где есть проблемы с теплоснабжением. Будем разбираться в каждом случае, - обратился к жителям области роман Бусаргин.

Он пообещал, что 19 октября на заседании правительства отдельно обсудят ситуацию с теплоснабжением Саратова и Энгельса.