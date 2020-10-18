Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 октября: путаница со смертями и рекорд по заболеваемости

Установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом в Саратовской области Фото: REUTERS

На утро 17 октября стало известно сразу о 163 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Число заражений в Саратовской области

Это новый рекорд по заболеваемости, таких цифр в регионе не было никогда.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 17919 случаев заражения новой инфекцией, выздоровели 12110 человек, из них 132 за сутки.

Среди заболевших в основном саратовцы — 96 человек, 13 жителей Балаковского района, по семь в Вольском и Энгельсском, еще в 13 районах региона зафиксировано шесть и менее случаев.

От общего числа 130 составляют контактные лица, у 33 источник заражения не установлен. Пневмонией заражены 67 пациентов, с признаками ОРВИ 55 человек, бессимптомно болезнь протекает у 41.

В основном это лица старше 65 лет, таковых 56, 30 в возрасте от 50 до 59 лет, 27 от 40 до 49 лет, 22 от 30 до 39 лет, 18 от 20 до 29 лет, трем от 18 до 19 лет, двоим от 15 до 17 лет, пятерым не исполнилось и 14 лет.

Кроме того, сегодня произошла некоторая путаница с тем, сколько же жителей Саратовской области скончались от новой инфекции. Сначала федеральный штаб сообщал о восьми смертях, но ближе к обеду цифра уменьшилась ровно вчетверо.

Цифры по смертности от коронавируса сначала выглядели пугающе

Таким образом, недуг не смогли победить двое жителей Саратовской области.

Выяснилось, что, к счастью, толькое двое жителей Саратовской области не смогли победить новую инфекцию

Не стало 40-летнего мужчины и 54-летней женщины.

Общее число жертв коронавируса в регионе — 134 человека.

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