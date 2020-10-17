Сразу 163 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

На утро 17 октября стало известно сразу о 163 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17919 случаев заболевания новой инфекцией, выздоровели 12110 человек, 132 за сутки.

Среди зараженных больше всего саратовцев — 96, 13 жителей Балаковского района, по семь в Вольском и Энгельсском, менее семи в 13 районах региона.

В основном это люди старше 60 лет, таковых за сутки заболело 56.

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