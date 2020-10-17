По переуточненным данным, только двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса

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Сегодня, 17 октября, только двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Ранее федеральный оперштаб сообщал о восьми жертвах COVID-19, а потом данные поменяли.

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Болезнь унесла жизнь 40-летнего мужчины, которого с третьего дня заболевания беспокоила одышка при ходьбе, температура с ознобом. Его госпитализировали в специализированный стационар, там он провел восемь дней, неделю на аппарате ИВЛ. Он болел сахарным диабетом, ожирением, гипертензией.

Не стало и 54-летней женщины, она 18 дней лечилась от двусторонней пневмонии в стационаре, три дня была подключена к аппарату ИВЛ.

Пациентка страдала артериальной гипертензией, проблемами с щитовидной железой.

Сердечная деятельность остановилась по типу асистолии.

Теперь общее число жертв коронавируса в регионе достигло 134 человек.

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