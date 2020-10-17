От коронавируса скончались восемь жителей Саратовской области

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Сегодня, 17 октября, в Саратовской области зафиксировано восемь смертей от коронавируса.

Об этом сообщает федеральный штаб.

До этого ни в один из дней такого количества унесенных новой инфекцией жизней зарегистрировано не было, как и числа зараженных, которое пришлось на сегодняшний день.

Всего от коронавируса в Саратовской области скончались 140 человек.

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