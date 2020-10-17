В Минздраве рассказали о состоянии выброшенных из окна детей в Саратове

Денис Грайфер: пока рано давать прогнозы
Фото: Дарья Вострикова
Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер прокомментировал состояние пострадавших детей — выброшенных из окна девочек.
- Состояние девочек при госпитализации было крайне тяжелым, политравма — заявил он корресспонденту «КП-Саратов».
По его словам, сейчас старшая девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Младшая остается в тяжелом состоянии.
Девочки упали на палисадник под домом
Фото: Дарья Вострикова
- Врачи прилагают все усилия и борются за их жизнь. Прогноз давать пока преждевременно, — заявил Денис Грайфер.
Напомним, в Саратове из окна четвертого этажа дома на Ново-Астраханском шоссе, 60, выпали две девочки, 8 и 5-ти лет. Следствие считает, что их выбросила из окна своей квартиры мать, 38-летняя женщина.
Малышек сбросили с четвертого этажа
Фото: Дарья Вострикова
После этого женщина пыталась покончить с собой — предполагается, что у нее была депрессия из-за развода с мужем — но ее успели остановить. Она также была госпитализирована - в областную клиническую больницу.
- Ей оказывается полный объем медицинской помощи, но говорить о диагнозе считаю неправомочным, — сказал замминистра.
Девочки и их мама были госпитализированы
Фото: Дарья Вострикова
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение заместителю председателя правительства Ирине Седовой, которая курирует социальную сферу, организовать экстренную помощь пострадавшим, а также провести тщательную проверку по данному ЧП.
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