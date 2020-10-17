Валерий Радаев поручил разобраться в ЧП с выброшенными из окна детьми в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился провести проверку по ЧП на Ново-Астраханском шоссе.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы регион, соответствующее поручение он дал зампреду правительства Ирине Седовой.
Кроме того, ей поручено «принять все необходимые меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим».
Сейчас 5 и 8-летние девочки находятся в больнице в состоянии тяжелом и средней тяжести. Их мать также госпитализирована.
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