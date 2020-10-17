Валерий Радаев поручил разобраться в ЧП с выброшенными из окна детьми в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился провести проверку по ЧП на Ново-Астраханском шоссе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы регион, соответствующее поручение он дал зампреду правительства Ирине Седовой.

Кроме того, ей поручено «принять все необходимые меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим».

Сейчас 5 и 8-летние девочки находятся в больнице в состоянии тяжелом и средней тяжести. Их мать также госпитализирована.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.