Выброшенные из окна дома в Саратове дети находятся в тяжелом состоянии и средней степени тяжести

Девочки, выброшенные сегодня, 17 октября, из окна своей квартиры дома на Ново-Астраханском шоссе в Саратове, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщил «КП-Саратов» заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер, старшая сейчас в состоянии средней степени тяжести, младшая — в тяжелом.

Он заверил, что врачи борются за их жизни.

Также медицинская помощь оказывается матери детей, которая, предположительно, и выбросила их из окна четвертого этажа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.