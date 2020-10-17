В Саратове две девочки выпали из окна

Из окна дома в Заводском районе Саратова выпали две девочки
Сегодняшний день, 17 октября, для двух девочек из Саратова обернулся серьезным ЧП.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, они выпали из окна зала квартиры, расположенной на четвертом этажа дома №60 на Ново-Астраханском шоссе. Все произошло в Заводском районе города.
Одной из пострадавших пять лет, второй восемь.
Прибывшие сотрудники облспаса госпитализировали младшую из них в тяжелом состоянии, второй оказывают помощи врачи из центра медицины катастроф.
На месте также работают сотрудники скорой помощи.
Как сообщает телеграм-канал «112», дети могли пострадать по вине матери. Якобы именно она выбросила своих дочерей из окна, а потом попыталась покончить с собой, но попытка не оказалась успешной.
Напомним, это не единственный случай в городе, когда дети по той или иной причине выпадают из окна.
Летом, в июне, из двухэтажного дома на улице Лермонтова 43/49 в Саратове из проема в первом этаже выпали две девочки.
Врачи оказали помощь пятилетней пострадавшей, трехлетней помощь не понадобилась.
Потом обоих детей передали родителям.
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