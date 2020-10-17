В Саратове две девочки выпали из окна

Из окна дома в Заводском районе Саратова выпали две девочки

Сегодняшний день, 17 октября, для двух девочек из Саратова обернулся серьезным ЧП.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, они выпали из окна зала квартиры, расположенной на четвертом этажа дома №60 на Ново-Астраханском шоссе. Все произошло в Заводском районе города.

Одной из пострадавших пять лет, второй восемь.

Прибывшие сотрудники облспаса госпитализировали младшую из них в тяжелом состоянии, второй оказывают помощи врачи из центра медицины катастроф.

На месте также работают сотрудники скорой помощи.

Как сообщает телеграм-канал «112», дети могли пострадать по вине матери. Якобы именно она выбросила своих дочерей из окна, а потом попыталась покончить с собой, но попытка не оказалась успешной.

Напомним, это не единственный случай в городе, когда дети по той или иной причине выпадают из окна.

Летом, в июне, из двухэтажного дома на улице Лермонтова 43/49 в Саратове из проема в первом этаже выпали две девочки.

Врачи оказали помощь пятилетней пострадавшей, трехлетней помощь не понадобилась.

Потом обоих детей передали родителям.

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