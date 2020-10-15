Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 октября: горожанам начали бесплатно раздавать маски

Саратовцам начали раздавать бесплатно маски Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области на утро 15 октября стало известно о 153 случаях заражения коронавирусом.

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, общее число заболевших — 17 447 человек, выздоровели — 11 779, за сутки 119.

За сутки в Саратовской области от коронавируса выздоровели 153 человека

Основная масса заражений приходится на Саратов — 87, Балаковский район — 11, Энгельсский — девять.

Среди заболевших 140 контактных, у 11 источник заражения не установлен, двое прибыли с симптомами ОРВИ с другой территории.

Инфекция выявлена у 53 граждан старше 60 лет, шести пациентов, которым не исполнилось и 14 лет, трем — от 18 до 19 лет, девятерым — от 20 до 29 лет, 12 — от 30 до 39 лет, 29 — от 40 до 49 лет, 40 — от 50 до 59 лет, один пациент в возрасте от 15 до 17 лет.

Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 128. Один пациент в возрасте 43 лет скончался в машине скорой помощи, не стало и 65-летней женщины.

Отметим, что в вузах Саратова коронавирусом заражены 147 человек, полностью остаются закрытыми четыре школы.

В Саратове начали бесплатно раздавать маски, такое указание дал на вчерашнем заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев. На оживленных точках города средства индивидуальной защиты раздают 20 бригад волонтеров.

На брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов подчеркнул, что определяющим показателем для госпитализации при коронавирусе является не возраст, а состояние здоровья.

Первый замминистра здравоохранения региона рассказал о госпитализации при коронавирусе

Из-за непростой эпидемиологической ситуации сегодня отменили традиционный крестный ход в Энгельсе. Верующим вместо шествия пришлось довольствоваться только посещением храмов. Пожилых граждан призвали воздержаться и от этого.

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